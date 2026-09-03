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İskeçe'de Yangın: 32 İtfaiyeciyle Mücadele

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Batı Trakya bölgesindeki İskeçe kentinin Petrohori köyünde seyrek bitki örtüsünün bulunduğu alanda yangın çıktı.

Batı Trakya bölgesindeki İskeçe kentinin Petrohori köyünde seyrek bitki örtüsünün bulunduğu alanda yangın çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, İskeçe'nin Petrohori köyündeki yangının yerel saatle 14.20 sıralarında başladığı, şu ana kadar yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

Seyrek bitki örtüsünün bulunduğu alandaki yangına 32 itfaiyeci ve 2 yaya ekibinin 8 araçla müdahale ettiği, söndürme çalışmalarına Yunan ordusuna ait su tankerleri ve iş makinelerinin yanı sıra 7 uçak ve 2 helikopterle de destek verildiği kaydedildi.

Yunanistan'da bu yaz özellikle sıcak hava, kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkili olduğu dönemlerde farklı bölgelerde çok sayıda orman ve arazi yangını çıktı. Girit, Ege adaları, Attika ve ülkenin kuzey kesimlerinde peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle itfaiye ve sivil koruma ekipleri birçok kez yüksek alarm seviyesine geçti.

Yetkililer, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalar yapılmaması ve vatandaşların olası yangınlara karşı dikkatli olması yönünde sık sık uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA
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