Batı Trakya'daki Bektaşi Toplulukları'ndan Arnavutluk'a Tepki

Arnavutluk'ta Bektaşi inancı temelinde bir devlet yapılanması kurma girişimine, Batı Trakya'daki Türk Alevi ve Bektaşi toplulukları tepki gösterdi.

Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kahya, konuya ilişkin Gümülcine'de düzenlenen toplantıda okuduğu bildiride, söz konusu oluşumun inanç esaslarına aykırı ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bildiride, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın geçen aylarda yaptığı "Tiran'da Baba Mondi (Edmond Brahimaj) önderliğinde bir Bektaşi devleti kurulması" yönündeki açıklamasına dikkat çekildi. Bu girişimin sadece inanç temelli değil, aynı zamanda bölgesel barış ve çok kültürlü yapılar açısından da sakıncalı olduğu ifade edildi.

Bektaşi geleneğinde siyasi yapılanmalara yer olmadığı vurgulanan bildiride, Baba Mondi'nin kendisini "Dünya Bektaşilerinin Lideri" ilan etmesinin erkana ve tarihsel pratiğe aykırı olduğu belirtildi.

Bildiride, "Reşat Bardi Halifebaba'nın vefatından sonra Arnavutluk'ta halifebaba erkanı dahi uygulanmamıştır. Bu durumda dedebabalık da hükümsüzdür." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Bektaşiliğin merkezinin Türkiye sınırları içindeki Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı olduğu hatırlatılarak, "Yüzyıllardır süregelen hiyerarşik yapı bugün de kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu nedenle Baba Mondi'nin öne sürdüğü liderlik ve devletleşme iddiası kabul edilemez." denildi.

Bildiride, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye başta olmak üzere Balkanlar'daki Alevi-Bektaşi topluluklarının birbirleriyle sadece manevi gönül bağı taşıdığı vurgulandı.