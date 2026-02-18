Haberler

Batı Trakya'nın Meriç ilinde artan sel riski nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi

Yunanistan'ın Meriç ilinde, Meriç Nehri'nin su seviyesindeki yükseliş nedeniyle 23 Şubat'a kadar geçerli olacak 'kırmızı alarm' ilan edildi. Bölgedeki sivil koruma birimlerinden gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, alarm kararının 23 Şubat Pazartesi gününe kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, Meriç Nehri'nin su seviyesindeki yükseliş ve taşma ihtimali nedeniyle bölgede yüksek sel riski oluştuğu belirtildi.

Kararın Eyalet Başkanı ile Risk Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda belediye ve eyalet yetkililerinden sivil koruma birimlerini ivedilikle toplayarak gerekli tedbirleri hayata geçirmeleri istendi.

Öte yandan gün içinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Selanik Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçakların Atina'ya yönlendirildiği bildirildi.

