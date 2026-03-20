Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayram namazının ardından Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen programa katılan çok sayıda Batı Trakyalı Türk, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ile eşi İlayda Ünal tarafından karşılandı.

Başkonsolosluk bahçesinde düzenlenen tören, bölgedeki Türk toplumunun bayram vesilesiyle bir araya gelmesini sağlarken, toplumsal dayanışma ve birlik duygusunu da pekiştirdi.

Bayramlaşmaya, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.