Batı Trakya'da bayram namazı kılındı

Batı Trakya'da tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı. Gümülcine ve İskeçe'deki Türkler, birlik ve dayanışma vurgusu yapılan hutbelerle bayramı karşıladı.

Batı Trakya'da, tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı.

Gümülcine, İskeçe ve çevre köylerde sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen Türkler, bayram namazını eda etti.

Bayram hutbelerinde birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapılırken, Filistin başta olmak üzere İslam dünyasında yaşanan acıların sona ermesi için dualar edildi.

Namazın ardından cemaat bayramlaşırken, vatandaşlar aile büyükleri ve yakınlarını ziyaret etmek üzere camilerden ayrıldı.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa da yayımladıkları mesajlarda Batı Trakya Türk toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı. Müftüler, bayramın birlik, dayanışma ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
