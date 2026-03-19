Batı Şeria'ya şarapnel parçası düşmesi sonucu ölen 3 Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı

Batı Şeria'ya şarapnel parçası düşmesi sonucu ölen 3 Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin Beyt Ava beldesinde, İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici bir füzeye ait şarapnel parçasının bir kadın güzellik salonunun yakınına düşmesi sonucu hayatını kaybeden üç Filistinli kadının cenazesi toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin Beyt Ava beldesinde, İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici bir füzeye ait şarapnel parçasının bir kadın güzellik salonunun yakınına düşmesi sonucu hayatını kaybeden üç Filistinli kadının cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Filistinli kadınların naaşları El-Halil kentinin güneyindeki Dura Hastanesi'nden alınarak, Beyt Ava beldesine götürüldü.

Cenaze törenine katılan binlerce Filistinli, İsrail işgalini kınayan sloganlar attı.

Şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren üç Filistinli kadının naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Acil Durum Müdahale Medya Komitesi'nden yapılan açıklamada söz konusu ölümlere yol açan şarapnel parçasının İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzeye ait olduğu belirtildi

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzenin şarapneli işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde el-Halil kentindeki Beyt Ava beldesine düştüğü belirtilmişti.

Filistin Kızılayı, füze parçasının Beyt Ava beldesinde bir kadın kuaförüne isabet etmesi sonucunda 3 kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralanan hamile bir kadının daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 4'e yükseldiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
