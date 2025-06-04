Batı Şeria'da Yahudi Yerleşimcilerden Saldırı: 10 Yaralı

Batı Şeria'da Yahudi Yerleşimcilerden Saldırı: 10 Yaralı
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Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi. Saldırıda 10 kişi yaralanırken, itfaiye ve ambulansların bölgeye girişi engellendi.

- Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 10 yaralı

RAMALLAH - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi. Saldırıda 10 Filistinli yaralandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yahudi yerleşimciler, Ramallah kentindeki Deir Dibwan kasabasında Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi. Saldırıda, 10 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcilerin yaralılara ve yangına müdahale için gelen itfaiye ve ambulansların bölgeye girişini engellediğini ve taş atarak saldırdığını aktardı. Kaynaklar, ayrıca saldırılar sırasında İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve kasabaya giriş-çıkışı kapattıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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