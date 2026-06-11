İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen patlamada iki askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun Cenin kentinde yürüttüğü askeri faaliyet sırasında yere döşenmiş bir patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlamada biri ağır 2 kişinin yaralandığı ifade edilirken, yaralıların hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı kent ve beldelere baskınlar düzenliyor.