Batı Şeria'da Mayıs Ayında 1691 İhlal Gerçekleşti

Batı Şeria'da Mayıs Ayında 1691 İhlal Gerçekleşti
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Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'da mayıs ayında gerçekleştirdiği 1691 ihlali açıkladı. İhlaller arasında toprak tahribi, ağaç sökme ve yıkım faaliyetleri öne çıkıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mayıs ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 1691 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, Batı Şeria'da gerçekleşen aylık ihlallere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İhlallerden 1276'sını İsrail ordusunun, 415'ini İsraillilerin gerçekleştirdiği ifade edildi.

Saldırgan İsraillilerin, "arazileri buldozerle tahrip etme, havyan çalma, ağaçları sökme, Filistinlilerin mülklerine saldırma ve Filistin topraklarını birbirine bağlayan noktalar üzerine bariyerler kurarak bağlantılarını kesme" gibi ihlaller gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu ihlaller kapsamında 356 hırsızlık ve tahrip eyleminin gerçekleştiği, 1068 ağacın söküldüğü, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 15 yerde kaçak yerleşimler kurulduğu aktarıldı.

İsrail makamlarının ise 7 müsadere emri çıkararak 84 dönüm araziye el koyduğu, 60'ı ev ve 37'si tarım tesisi olmak üzere 121 yıkım gerçekleştirdiği dile getirildi.

Açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'da yıkımları benzeri görülmemiş şekilde yoğunlaştırdığı ve vatandaşları yıkım maliyetlerini ödemeye zorladığına işaret edildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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