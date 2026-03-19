Batı Şeria'ya Şarapnel Parçaları Düştü: 4 Ölü

Güncelleme:
Batı Şeria'nın Beyt Ava kasabasında bir kuaför salonuna düşen şarapnel parçaları sonucunda 4 Filistinli kadın yaşamını yitirdi, 6 kadın da yaralandı. Yaralıların durumu ağır. Bölgedeki çatışmalar ve güvenlik uyarıları sürüyor.

RAMALLAH, 19 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın güneyine düşen şarapnel parçalarının kadınlara hizmet veren bir kuaför salonuna isabet etmesi sonucu 4 Filistinli kadın hayatını kaybederken, 6 kadın da yaralandı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bölgedeki görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, çarşamba günü akşam saatlerinde El Halil'in güneybatısındaki Beyt Ava kasabasına düşen şarapnel parçaları birden fazla kadının yaralanmasına yol açtı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bölge genelinde çatışmaların başlamasından bu yana Batı Şeria'ya füze parçaları düştüğüne dikkat çeken Filistin polisi, güvenlik gerekçesiyle halkı bu parçalara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Xinhua
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
