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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da biri çocuk 4 kişiyi yaraladı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin düzenlediği saldırılarda biri çocuk 4 Filistinli yaralandı. Ramallah, Nablus ve Cenin'deki saldırılarda arazilere ve ekipmanlara zarar verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri saldırılarda biri çocuk 4 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah, Nablus ve Cenin kentlerinde saldırılar düzenledi.

İsrailli radikal grup, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Mugayyir köyünde Filistinlilerin arazilerine sürüleriyle girerek zarar verdiler.

Köye İsrail askerleri eşliğinde saldıran silahlı İsrailliler, Filistinli Muhammed Hamid Ebu Alya'nın evine baskın yaptı. Baskında 10 yaşındaki Raid Avde Ebu Alya'nın da aralarında bulunduğu 4 Filistinli gerçek ve plastik mermilerle hedef alındı.

Nablus kentinde de Filistinli belediye ekiplerine saldıran İsrailliler, Kublan beldesinde bir eve elektrik hattı çekmeye çalışan ekiplerin çalışmasına engel oldular.

Kentin batısında ise Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Filistinlilere ait bir çiftliğe saldırarak tarımsal ekipmanlara zarar verdi.

Cenin kentine bağlı Yabud beldesi yakınlarında ise Filistinlilerin arazilerine saldıran İsrailliler, koyun sürüleriyle Filistinlilerin ekili arazilerine zarar verdiler.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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