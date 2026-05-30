Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, ekiplerin olay yerine ulaşmasının engellendiğini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerinin kentin Madama köyünden çeşitli yaralanmalara ilişkin ihbar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 72 yaşındaki bir Filistinlinin ayağından gerçek mermiyle vurulduğu, 40 yaşındaki bir kişinin ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedildiği aktarıldı.

Ayrıca 46 yaşındaki bir başka Filistinlinin yüzüne şarapnel isabet ettiği, 53 yaşındaki bir kişinin uyluğundan gerçek mermiyle vurulduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayı ayrıca, İsrail askerlerinin, ekiplerin olay yerine ulaşmasını engellediğine dikkati çekti.

Madama Köy Konseyi Başkanı Rami Nassar, Filistin topraklarını gasbeden İsrailllerin bölgedeki çobanlara saldırdığını ve gerçek mermi kullandığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
