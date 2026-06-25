Haberler

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da biri gazeteci 2 genci yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde bir grup İsraillinin Filistinlilere saldırması sonucu biri gazeteci 2 kişi yaralandı. Saldırganlar araçlara el koyup sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engelledi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesindeki saldırısında 2 Filistinli genç yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup gaspçı İsrailli, Kuzey Ağvar'daki er-Ras el-Ahmar bölgesinde bir grup Filistinliye saldırdı, araçlarına el koydu ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasına da engel oldu.

İsrailliler, daha sonra bu kişileri İsrail askerlerine teslim etti.

Filistin sağlık ekipleri tarafından İsrail askerlerinden teslim alınan biri gazeteci 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meydanda toplanan binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

Kent meydanında dikkat çeken anma töreni! Binlerce kişi toplandı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

Ankara'yı ayağa kaldıran iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var