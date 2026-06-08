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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına zarar verdi

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'a bağlı iki beldeye baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 3 araca zarar verdi, evlere gaz bombası atmaya çalıştı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede saldırılar arttı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeye baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 3 araca zarar verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Mecdel Beni Fadıl ve Sebastiya beldelerine saldırdı.

İsrailli saldırganlar, Filistinlilere ait Mecdel Beni Fadıl'da 2, Sebastiya'da 1 araca zarar verdi.

Söz konusu beldelerde Filistinlilerin evlerine de saldırı girişiminde bulunan İsrailli grup, bazı evlere gaz bombası atmaya çalıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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