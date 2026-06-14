Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki baskında 4 aracı kullanılmaz hale getirdi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 2 aracı ateşe verdi, 2'sini de parçaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabasının batı girişi yakınlarında bulunan El-Merah bölgesine baskın düzenledi.

İsrailliler, baskın sırasında 2 aracı ateşe verdi, diğer 2'sini de taş ve sopalarla parçalayarak kullanılmaz hale getirdi.

Batı Şeria'daki kent, köy ve kasabalar sık sık Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğruyor.

Söz konusu saldırılar arasında ateş açarak yaralama, öldürme, darbetme, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar verme ve çiftçilerin arazilerine erişimini engelleme gibi eylemler yer alıyor.