Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilerin evlerine saldırarak 5 kişiyi yaraladı, Ramallah'ta da bir mahalleye baskın düzenleyerek Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beytüllahim'im güneyindeki Merah Rabah Köyü'nde Filistinlilere ait evlere saldırdı.

İsrailli saldırganlar Filistinlileri darbedip biber gazı kullandı, yaralanan 5 Filistinliye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Saldırganlar ayrıca Filistinlilere ait bazı cep telefonlarını çaldı, bazılarını kırdı, bir araca ait anahtara da el koydu.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesinin girişindeki Muzeyrea Mahallesi'ne de baskın düzenledi.

İsrailli grup, mahallede Talmudik ayinler yaptı.