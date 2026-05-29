Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da buğday tarlalarını ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler, El Halil ve Ramallah yakınlarındaki iki köyde tarım arazilerini ve buğday tarlalarını ateşe verdi. Yangını söndürmek isteyen itfaiye ekipleri İsrail ordusu tarafından engellendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da iki ayrı köye saldırarak tarım arazilerini ve buğday tarlalarını ateşe verdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Fukaykis köyüne saldıran gapçı İsrailliler, çiftçilerin buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe verdi.

Saldırıda tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilerin dahi hedef alındığı ve yakılmaya teşebbüs edildiği ifade edildi.

Ramallah yakınlarındaki Abu Felah köyünde de benzer bir saldırı gerçekleştirildi.

Gaspçı İsraillilerin köydeki tarım arazilerini ateşe verdiği, yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise İsrail ordusu tarafından engellendiği belirtildi.

Köy sakinlerinin alevleri battaniyelerle söndürmeye çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Törene damga vuran an!
Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Cennet Adası cehenneme döndü! Dev tekne bir anda sulara gömüldü
Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı