Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da buğday tarlalarını ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da iki ayrı köye saldırarak tarım arazilerini ve buğday tarlalarını ateşe verdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Fukaykis köyüne saldıran gapçı İsrailliler, çiftçilerin buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe verdi.

Saldırıda tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilerin dahi hedef alındığı ve yakılmaya teşebbüs edildiği ifade edildi.

Ramallah yakınlarındaki Abu Felah köyünde de benzer bir saldırı gerçekleştirildi.

Gaspçı İsraillilerin köydeki tarım arazilerini ateşe verdiği, yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise İsrail ordusu tarafından engellendiği belirtildi.

Köy sakinlerinin alevleri battaniyelerle söndürmeye çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.