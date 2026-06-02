Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da yüzlerce dönüm buğday ekili araziyi kundakladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da yüzlerce dönüm buğday ekili araziyi kundakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik İsrailliler, Filistinli çiftçilere ait yüzlerce dönümlük buğday ekili araziyi kundakladı. İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleşen saldırıda yangını söndürmek isteyen Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da buğday ekili yüzlerce dönümlük araziyi kundakladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, fanatik İsrailliler, El Halil'in İzna beldesinde, yasa dışı "Adora" ile "Adorim" yerleşim birimleri yakınlarında saldırı ve provoke eylemlerine devam ediyor.

İsrailliler, bölgede Filistinli çiftçilere ait buğday mahsullerinin ekili olduğu geniş alanları ateşe verdi.

Bu saldırıların İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini ifade eden çiftçiler, "yerleşimcilerin sömürgeci genişleme faaliyetleri kapsamında el koymayı planladığı bu topraklarda kalmaya ve çalışmaya devam edeceklerini" dile getirdi.

Filistinli çiftçi Adil Tamizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerleşimciler, tarım arazilerini ateşe verdi, alevlerin yayılması için havayı yönlendiren araçlar kullandı. Bunun sonucunda buğday ekili yüzlerce dönümlük alan yandı." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarına İsrail askerlerinin müdahalesi

Tamizi, olay yerine gelen İsrail askerlerinin, yangını söndürmeye çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini ve olaylar sırasında 3 Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

Söz konusu saldırıların amacının Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlamak olduğunu söyleyen Tamizi, bölgenin Ekim 2023'ten bu yana çobanların takip edilerek rahatsız edilmesi, koyunların çalınması ve tarım arazilerine el konulması gibi tekrarlanan saldırılara sahne olduğunu belirtti.

Tamizi, uluslararası topluma Filistinli çiftçilerin korunması ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması için müdahalede bulunmaya çağırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin hayvanlarını ve tarım ürünlerini yağmalıyor, araçlarına ve mülklerine saldırıyor, el koyuyor ya da kundaklıyor.

İsrailliler, 29 Mayıs'ta da El Halil'deki Fukaykis ile Ebu Felah köylerine saldırarak tarım arazilerini ve buğday tarlalarını ateşe vermişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber

Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Sıfır Atık Festivali’ne geri sayım: Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak

"Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak"
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Yüzde 100 gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi: Söz verdim mi tutarım

Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi