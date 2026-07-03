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İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçiler ve yabancı aktivistlere saldırdı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Ebu Fellah beldesinde Filistinli çiftçilere ve yabancı aktivistlere saldırdı. Filistinliler, topraklarına girişlerinin engellendiğini ve zeytin ağaçlarının tahrip edildiğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ebu Fellah beldesinde Filistinli çiftçilere ve yabancı aktivistlere saldırdı.

AA muhabirine konuşan 65 yaşındaki Filistinli Naif Ali, uzun aradan sonra sadece topraklarını görmek için geldiklerini belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kendilerine saldırdığını söyledi.

Ali, "Bu bizim toprağımız ve ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya ulaştığımızda arazinin tahrip edildiğini, zeytin ağaçlarının kırılıp yerde sürüklendiğini gördük." dedi.

Ebu Fellah Belediye Başkanı Nazım Salih de İsraillilerle çatışmak için değil topraklarına girişi engellenen bölge halkına destek için geldiklerini aktardı.

"Bir buçuk yıldır bu topraklara girmedik, tek istediğimiz buraya ulaşmak" diyen Salih, bu sürede arazideki ağaçların kesildiğini ve kundaklama olaylarının yaşandığını ifade etti.

Yerleşim birimlerine karşı direniş aktivisti Munzir Amira ise arazideki araçlara mevsim şartları uyarınca bakım yapılması gerektiğini ifade ederek Filistinlilerin topraklarına geri dönme ve işleme konusunda kararlı olduğunu, ancak bölgeye erişimlerinin sürekli olarak kısıtlandığını vurguladı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 29 Haziran'da Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirterek, hükümetlerinin 160 çoban yerleşim noktası kurduğunu ve 100'den fazla yeni yerleşim biriminin inşasına onay verdiğini açıklamıştı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketine göre, Batı Şeria'da yaklaşık 500 bin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki gasbedilen topraklarda ise yaklaşık 250 bin İsrailli yaşıyor.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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