Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere karavan ve barakalar yerleştirdi

İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarında Filistinlilere ait arazilere karavan ve barakalar kurarak işgali genişletmeye çalıştı. Bölgede zeytin ağaçları söküldü, yeni yollar açıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin kuzeydoğusunda Filistinlilere ait arazilere karavan ve barakalar yerleştirerek işgali genişletmeye çalıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusayya beldesine bağlı "Havz eş-Şiab" bölgesinde, Ebu Avvad ailesinin evinin çevresinde bulunan ve Filistinlilere ait arazilere karavan ve barakalar yerleştiridi.

Yerleşimci İsraillilerin karavan ve barakalarla işgal ettiği arazilerdeki zeytin ağaçlarının iki ay önce İsrail askerleri tarafından söküldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son aylarda bölgede geniş arazileri düzleştirdiği, yüzlerce zeytin ağacını söktüğü ve yeni yollar açarak kaçak yerleşim noktaları kurduğu belirtildi.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki bölgede son dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı, söz konusu saldırıların arazi gasbı ile bölgedeki kaçak yerleşim noktalarını genişletilmeyi hedeflediği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
