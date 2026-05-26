Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çok yıllık 70 ağacı söktü

Güncelleme:
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah yakınlarındaki Turmus Aya beldesinde bir aileye ait en az 60 yıllık 70 zeytin ve badem ağacını kökünden söktü. BEYDER, bu saldırıların yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin habercisi olduğunu belirtti.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmus Aya beldesinde "Ebu Avvad" ailesine ait evin çevresinde yer alan tarım arazisine saldırdı.

Ebu Avvad ailesinin, İsraillilerin tekrarlayan saldırılarına maruz kaldığı belirtilen açıklamada, "Bu tür saldırılar, Filistin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin genişletileceğinin habercisi." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun baskın ve gözaltılarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde özellikle de Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi), El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da Filistinlilere gün aşırı saldırılar düzenliyor. İsrailliler, Filistinlilerin hayvanlarını yağmalıyor, yapıları kundaklıyor, otlaklara erişimleri engelliyor, ağaçları söküyor.

Filistin resmi verilerine göre, sadece geçen ay İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 540 olmak üzere Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1637 saldırı düzenlendi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
