Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

FİLİSTİNLİLERİN EV VE ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ, 30 KİŞİ YARALANDI

Son olarak, Ramallah kentindeki Deir Dibwan kasabasında Filistinlilere ait ev ve araçlar ateşe verildi. Saldırıda, 30 Filistinli yaralandı.

İTFAİYE VE AMBULANSLARI ENGELLEDİLER

Yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcilerin yaralılara ve yangına müdahale için gelen itfaiye ve ambulansların bölgeye girişini engellediğini ve taş atarak saldırdığını aktardı.

İSRAİL ASKERLERİ KORUDU

Kaynaklar, ayrıca saldırılar sırasında İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve kasabaya giriş-çıkışı kapattıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / İHA