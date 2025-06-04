Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
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İsrail işgali altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. Saldırıda 30 Filistinli yaralandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar: 30 Filistinli Yaralandı

FİLİSTİNLİLERİN EV VE ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ, 30 KİŞİ YARALANDI

Son olarak, Ramallah kentindeki Deir Dibwan kasabasında Filistinlilere ait ev ve araçlar ateşe verildi. Saldırıda, 30 Filistinli yaralandı.

İTFAİYE VE AMBULANSLARI ENGELLEDİLER

Yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcilerin yaralılara ve yangına müdahale için gelen itfaiye ve ambulansların bölgeye girişini engellediğini ve taş atarak saldırdığını aktardı.

Batı Şeria'da İsrailli Saldırılar: 30 Filistinli Yaralandı

İSRAİL ASKERLERİ KORUDU

Kaynaklar, ayrıca saldırılar sırasında İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve kasabaya giriş-çıkışı kapattıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com / Muhammed Emin Canik - Güncel
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