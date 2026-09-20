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Batı Şeria'da İsrailli öldü, bir Filistinli İsrail ordusunun ateşiyle öldürüldü

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında bir Filistinliyi, askerleri araçla ezmeye çalıştığı iddiasıyla öldürdü. Ramallah kuzeyindeki Halamish yakınlarında düzenlendiği ileri sürülen saldırıda ağır yaralanan 30 yaşındaki İsrailli öldü, saldırgan kaçtı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında meydana geldiği öne sürüldü.

Açıklamada, 2005'te tahliye edilen eski Ganim yasa dışı Yahudi yerleşiminin bulunduğu bölgede bir Filistinlinin İsrail askerlerini araçla ezme teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü olayda İsrail askerlerinden ise yaralanan olmadığı ifade edildi.

Ramallah'ın kuzeyinde silahlı saldırı iddiası

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Halamish yasa dışı Yahudi yerleşimi yakınlarında bir Filistinlinin silahlı saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

İsrail ordusu, olayın ardından birliklerini bölgeye sevk ettiğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, bir Filistinlinin Halamish yerleşiminde park halindeki araçlara ateş açması sonucu ağır yaralandığı ileri sürülen 30 yaşında bir İsraillinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Daha sonra söz konusu kişinin öldüğü açıklandı.

Haberde, saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin yaya olarak yakınlardaki Deyr Nizam köyüne kaçtığı, İsrail ordusunun bölgedeki yolları kapattığı, bölgeye takviye sevk ettiği ayrıca havadan arama çalışmaları yapıldığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail ordusunun Ramallah ve El-Bire kentlerindeki köy ve kasabaların giriş-çıkışlarını kapattığını ve kontrol noktaları kurduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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