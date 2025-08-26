Batı Şeria'da İsrailli Grubun Saldırısında 7 Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Batı Şeria'daki bir köye saldırarak 4 Filistinli ve 3 İsrailli aktivisti yaraladı. Saldırılar, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve İsrailli aktivistlere saldırması sonucu en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin basınında yer alan habere göre, yüzleri maskeli çok sayıda Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesindeki bir köye saldırdı.

Sopalarla Filistinlilere ve İsrailli aktivistlere saldıran fanatik grup, köydeki evlere ve araçlara da hasar verdi.

Fanatik grubun saldırısında 4 Filistinli ve 3 İsrailli aktivist yaralandı.

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki artış dikkati çekiyor.

Fanatik Yahudilir sık sık Filistin köyleri ve beldelerine saldırarak evleri, araçları ateşe veriyor. İsrailli gaspçılar, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı silahlı saldırılar da düzenliyor.

Birleşmiş Milletlere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 13 Filistinli İsrailli gaspçılar tarafından öldürüldü.

Bu saldırıları gerçekleştiren gaspçıların büyük bölümü ciddi bir ceza almadan serbest bırakılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Yinon Levi, geçen ay Mesafir Yatta'da Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkıda bulunan Filistinli aktivist Avde Hadalin'i vurarak öldürmüştü.

İsrail mahkemesine çıkarılan Levi, birkaç gün ev hapsinde tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
