İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıları, Filistinli 20 aileyi yerinden etti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinli aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim alanlarında yaşayan İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çekti.

İsraillilerin artan saldırıları nedeniyle Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinli 20 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarının altını çizen Melihat, şunları kaydetti:

"Filistinli vatandaşlar, canlarını kurtarmak için hem evlerini hem de geçimlerini sağladıkları topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki nüfusun göçe zorlanması için baskı ve yıldırma politikaları sürerken, siviller için herhangi bir koruma yok."

Melihat, İsrailli yerleşimcilerin sürdürdüğü saldırıların ise Filistin'in Ürdün Vadisi'ndeki Bedevi topluluklarını hedef alan sistematik bir zorla yerinden etme politikası bağlamında gerçekleştiğini aktardı.

Uluslararası toplumun işgal altındaki Filistin topraklarında İsrailliler tarafından işlenen insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi çağrısı yapan Melihat, bölgedeki Filistinlilerin geçimlerini tarımcılık ve hayvancılıktan sağladıkları için sürekli olarak saldırılara maruz kalabildiklerine işaret etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.