Haberler

Batı Şeria'da İsrail Ordusunun Açtığı Ateş Sonucu 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Halil kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Muhammed Süveyti hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Süveyti'nin bir yerleşim yerine yaklaşmaya çalıştığı iddiasıyla vurulduğunu bildirdi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilerin tarım arazilerine ulaşmasını engellemeye çalışan İsrail askerleri, 17 Nisan 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

RAMALLAH, 19 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusunun cumartesi günü Batı Şeria'nın El Halil kentinin Hirbet Selam kasabasında düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sivil İşler Genel İdaresi, 25 yaşındaki Muhammed Süveyti'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini ve cenazesinin İsrail makamları tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Süveyti'yi El Halil'in güneybatısında Filistin toprakları üzerinde inşa edilen Negohot isimli yerleşim yerine yaklaşmaya çalıştığı iddiasıyla vurduğunu bildirdi.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Batı Şeria'da son aylarda gerilim tırmanış gösterdi. Filistinli yetkililerin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında 1.100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

