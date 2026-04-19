Batı Şeria'da İsrail Ordusunun Açtığı Ateş Sonucu 1 Filistinli Hayatını Kaybetti
El Halil kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Muhammed Süveyti hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Süveyti'nin bir yerleşim yerine yaklaşmaya çalıştığı iddiasıyla vurulduğunu bildirdi.
RAMALLAH, 19 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusunun cumartesi günü Batı Şeria'nın El Halil kentinin Hirbet Selam kasabasında düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sivil İşler Genel İdaresi, 25 yaşındaki Muhammed Süveyti'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini ve cenazesinin İsrail makamları tarafından alıkonulduğunu belirtti.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Süveyti'yi El Halil'in güneybatısında Filistin toprakları üzerinde inşa edilen Negohot isimli yerleşim yerine yaklaşmaya çalıştığı iddiasıyla vurduğunu bildirdi.
İsrail, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Batı Şeria'da son aylarda gerilim tırmanış gösterdi. Filistinli yetkililerin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında 1.100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.