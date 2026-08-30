Haberler

Batı Şeria'da göz yaşartıcı gaz: 6 Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında attığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 6 Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında attığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 6 Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Faria Mülteci Kampı'na yönelik baskın sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen 6 kişiye müdahale edildiği ve bu kişilerin tedavilerinin olay yerinde yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Ramallah ve El-Bire vilayetine bağlı El-Bire kenti ile El-Mugayyir köyüne baskın düzenlerken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de İsrail askerlerinin koruması altında El-Halil kentinin Eski Şehir bölgesine girdi.

Filistin'in Sesi radyosu ise İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyüne baskın yaptığını ve Filistinlilere ait evlere doğru göz yaşartıcı gaz bombası attığını aktardı.

Kaynak: AA
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki bölgeye girdi

Uçağı çaldı, nükleer santrale doğru uçtu! Savaş uçakları peşine düştü
Tek başına bir takım: Victor Osimhen

Çıtayı her gün yükseltiyor! Yok artık Osimhen
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

Hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama

Korkulan olmadı!
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Ünlü çift nişanlandı: Evlilik yolunda ilk adımı attılar