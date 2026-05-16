İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 34 yaşındaki Nuruddin Feyyad yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı olayı doğruladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu 34 yaşındaki Nuruddin Feyyad'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Cenin kampına baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde özellikle Cenin ve Tulkerim kentleri ile mülteci kamplarına yönelik sık sık baskınlar yapıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
