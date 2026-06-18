Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus, Kalkilya ve çevresine düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan güçler, eşyalara zarar verdi ve ses bombası kullandı. Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki baskın ve gözaltılar arttı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği son baskınlarda, 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin farklı mahallelerine baskın düzenledi.

Evlerde arama yapan ve Filistinlilerin eşyalarını tahrip eden İsrail güçleri 4 kişiyi alıkoydu.

İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğusundaki Azun beldesi ile Cuyus köyüne düzenlediği baskında ses bombası kullandı.

Söz konusu baskında 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi yolsuzluk operasyonunda 27 kişi tutuklandı! Mal varlıklarına el konuldu

Ege Üniversitesi operasyonunda son durum: Mal varlıklarına el konuldu
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
Doktordan inanılmaz skandal! Sağ dizi yerine sol diz ameliyat edildi: Uyanınca dünya başına yıkıldı

Sakat diz yerine sağlam dizi ameliyat ettiler! Adli Tıp doğruladı...
Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj! 3 kişi tutuklandı

Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf

Ali Koç gönderdi, Aziz Yıldırım geri getiriyor! 8 sene sonra aynı gün