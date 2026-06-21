İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerinde düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Ramallah ve El-Bire kentlerinin çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Haberde, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Dura el-Kara beldesi, El-Tire Mahallesi ve El-Amari Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği baskınlarda 7 kişiyi evlerinde arama yaparak gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.