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İsrail ordusunun Batı Şeria'ya baskınında Filistinli bir çocuk ağır yaralandı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskında 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Olay, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından duyuruldu. Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da da İsrail'in baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskında 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk ağır yaralandı.

Haber, Filistin resmi ajansı WAFA'da duyuruldu.

İsrail ordusunun, El-Bire kentinde Ummu Şerayit Mahallesi'ne baskın düzenlediği, saldırıda açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinlinin başından yaralandığı belirtildi.

Gencin hastaneye nakledildiği, durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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