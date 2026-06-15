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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Nablus ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki baskın ve gözaltılar arttı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun El Halil, Nablus ve Beytüllahim kentleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, evleri basıp arama yapan ve eşyalara zarar veren İsrail askerlerinin aralarında 3 eski tutuklunun da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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