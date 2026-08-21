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Batı Şeria'da İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli, ambulansın engellenmesi sonucu hayatını kaybetti

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- İsrail askerleri, Filistinli adamın cenazesini de alıkoydu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentindeki evinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle ağır yaralanan Filistinli, sağlık ekiplerinin müdahalesine izin verilmemesi nedeniyle kan kaybından hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Filistinli Fethi Hazım'ın Cenin kent merkezindeki ana kavşak bölgesinde bulunan evine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerleri Hazım'a gerçek mermilerle ateş açtı. Ağır yaralanan Hazım, İsrail'in bölgeye ambulansın ulaşmasına izin vermediği için kan kaybından hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Filistinli adamın cenazesini de alıkoydu.

Olaya ilişkin İsrail makamlarından ise herhangi??????? bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve gözaltılarda ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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