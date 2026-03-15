İsrail'in Batı Şeria'da katlettiği Filistinli aile için cenaze töreni düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli anne, baba ve iki çocuk için cenaze töreni düzenlendi.

Ramazan Bayramı öncesinde çocuklarına bayramlık almak için Nablus kentine giden ve dönüş yolunda araçlarının İsrail askerlerince hedef alınması sonucu yaşamını yitiren Ali Halid Sayil Beni Avde (37), eşi Vaad Osman Akıl Beni Avde (35) ile çocukları Muhammed (5) ve Osman (7) için Tamun beldesinde cenaze namazı kılındı.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninde, Filistin bayraklarına sarılı tabutlar omuzlarda taşınarak belde mezarlığına götürüldü.

Aile fertleri ve belde sakinleri cenaze sırasında gözyaşları içinde İsrail'i protesto eden sloganlar atarken, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İsrail güçlerinin gece, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirmiş, iki kardeş de sağ kurtulmuştu.

Sosyal medyada, kurşun izleriyle kaplı ağır hasarlı aracın İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla çekilerek olay yerinden götürüldüğü görüntüler paylaşıldı.