Batı Şeria'da Filistinli göstericiler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'da Filistinli göstericiler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
 - Güncelleme:

Göstericilerin gösteri alanında büyük araba lastiği sürüklemesi İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi Göstericilerin, taş atarak karşılık vermesi Kafr Kaddum Yürüyüşü Koordinatörü Murad Eştevi ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum köyünde toplanan bir...

Göstericilerin gösteri alanında büyük araba lastiği sürüklemesi

İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi

Göstericilerin, taş atarak karşılık vermesi

Kafr Kaddum Yürüyüşü Koordinatörü Murad Eştevi ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum köyünde toplanan bir grup Filistinli, köyün ana girişinin 17 yıldır kapalı olmasını protesto etti. İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title