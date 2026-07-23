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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evine el koydu

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Nablus'un Calud beldesinde Mahmud et-Tubasi ailesi, su ve gıda kesintileriyle baskı altına alınarak evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. İsrailliler tarafından ele geçirilen ev daha önce ateşe verilmişti. Bölgede Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus'un Calud beldesinde Filistinli bir aileyi zorla tahliye ettirdikten sonra evlerini ele geçirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nablus'un güneyindeki Calud beldesinde yaşayan Mahmud et-Tubasi isimli Filistinlinin evi, yaklaşık üç aydır devam eden baskı ve saldırıların ardından Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından ele geçirildi.

Kaynaklar, söz konusu İsraillilerin daha önce evi yaktığını ve yakınına kaçak bir yerleşim yeri kurduğunu belirtti.

Tubasi ailesinin, su ve gıda kesintilerine ve uygulanan ablukaya rağmen evlerinde kalmaya direndiği aktarıldı.

Evin elektriğini birkaç gün önce kesen gaspçı İsraillilerin, aileye gıda, su ve tıbbi malzeme ulaşmasını da engellediği ifade edildi.

Aile, artan baskılar sonucu evi terk etmek zorunda bırakılırken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler eve el koydu.

İsrail ordusunun Batı Şeria ile Kudüs'te baskınları devam ediyor

Öte yandan, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki baskınlarının da sürdüğü bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, İsrail askerleri, Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesine gün içinde ikinci kez baskın düzenleyerek araçların hareketini engelledi ve çok sayıda Filistinliyi saha sorgusuna tabi tuttu.

Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde Filistinlilerin su ihtiyacını karşılayan bir su tankerine el koyan İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Hizma beldesinde de bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 1182 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
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