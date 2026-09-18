Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden maskeli İsrailli, Filistinli bir kadını sopayla darbetti

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir İsrailli, koyunlarını otlatan Filistinli bir kadını sopayla darbetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyinde kaydedilen görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir İsraillinin koyunlarını otlatan Filistinli bir kadını sopayla darbettiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2023 yılında 1291 saldırısı kaydedilirken, bu sayı 2024'te 1449'a, 2025'te 1835'e ve 2026'nın yalnızca ilk dört ayında 761'e yükseldi.Bu tablo; 2025'te ayda ortalama 153 olan saldırı sayısının, 2026'da ayda ortalama 190'a ulaştığını ve aylık saldırı oranında yüzde 24'lük bir artış yaşandığını gösteriyor.

Son bir yıl içerisinde işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm vilayetleri Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kaldı.

Filistin makamlarına göre, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 1185 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 177 kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Ekim 2023'ten bu yana, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 63 Filistinli hayatını kaybederken, bunlardan 27'si 2026 yılında katledildi.

Kaynak: AA