Haberler

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden maskeli İsrailli, Filistinli bir kadını sopayla darbetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir İsrailli, koyunlarını otlatan Filistinli bir kadını sopayla darbetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir İsrailli, koyunlarını otlatan Filistinli bir kadını sopayla darbetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyinde kaydedilen görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir İsraillinin koyunlarını otlatan Filistinli bir kadını sopayla darbettiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2023 yılında 1291 saldırısı kaydedilirken, bu sayı 2024'te 1449'a, 2025'te 1835'e ve 2026'nın yalnızca ilk dört ayında 761'e yükseldi.Bu tablo; 2025'te ayda ortalama 153 olan saldırı sayısının, 2026'da ayda ortalama 190'a ulaştığını ve aylık saldırı oranında yüzde 24'lük bir artış yaşandığını gösteriyor.

Son bir yıl içerisinde işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm vilayetleri Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kaldı.

Filistin makamlarına göre, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 1185 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 177 kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Ekim 2023'ten bu yana, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 63 Filistinli hayatını kaybederken, bunlardan 27'si 2026 yılında katledildi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Başkan dahil 4 isim tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
Netanyahu'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu

Netanyahu için alarm zilleri! Seçime haftalar kala dengeler değişti
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
149 yıl sonra ilk kez! Uzman isimden 'Mega El Nino' uyarısı

149 yıl sonra ilk kez! "Mega El Nino" çok fena geliyor
Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı

Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı
“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı

"Böbrek taşı döküyor" diye dünya izledi! Gerçek bakın ne çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu