Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden Filistinli kadını ezme girişimi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden biri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli kadını ezmeye çalıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beytüllahim'e bağlı El-Munye köyünde Filistinli bir kadın sabah saatlerinde köyün ana yolundan geçtiği sırada fanatik Yahudi bir kişinin ezme girişimine maruz kaldı.

Güvenlik kaynakları, kadının olaydan yara almadan kurtulduğunu, saldırıyı gerçekleştiren İsraillinin ise bölgeden kaçtığını aktardı.

Olayın, Beytüllahim'in güneydoğusundaki köylerde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail güçlerinin artan saldırılarının sürdüğü bir dönemde yaşandığına işaret edildi.

Bölgede özellikle Kisan köyü başta olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırıların arttığı, evlerin hedef alındığı ve çobanların takip edildiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail güçlerinin Beytüllahim'in güneydoğusundaki Teku beldesine baskın düzenlediği ve belediye çevresinde konuşlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
