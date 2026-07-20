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İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına alırken, Filistinlilere ait evlere saldırıldı ve tarım arazilerine zarar verildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in kuzeybatısındaki Surif beldesinde Filistinlilere saldırdı.

Surif Belediye Başkanı Hazım Guneymat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki bazı evlere saldırdığını, bazı Filistinlileri sopalarla darbettiklerini söyledi.

İsrail ihlallerini takip eden aktivist Usame Muhamire de AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Mesafir Yatta bölgesinden bir Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beytüllahim'in doğusundaki el-Minye köyünde de koyun sürülerini tarım arazilerine salarak ekili alanlara zarar verdiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde ise İsrail askerlerinin Kalkilya'nın doğusundaki İmatin köyüne baskın düzenleyerek köy girişindeki bir atölyede bulunan 3 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin ayrıca Cenin kentinin doğu kesimindeki Filistinlilere ait çok sayıda yapı için inşaat ve çalışma faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin tebligatlar dağıttığı bildirilirken, yapıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail askerlerinin Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir, kuzeydoğusundaki Sincil ile Cenin'in doğusundaki Deyr Ebu Dayff beldelerine de baskın düzenlediği bildirildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
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