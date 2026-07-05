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İsrail askerlerinin kontrol noktasında beklettiği 4 aylık Filistinli bebek hayatını kaybetti

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin kontrol noktasında bir saat beklettiği 4 aylık Filistinli bebek, hastaneye ulaştırılamayarak hayatını kaybetti. Filistinli yetkililer, kontrol noktalarının sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktasında yaklaşık bir saat bekletilen 4 aylık Filistinli bebek, hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah ve el-Bire Valisi Leyla Gannam, Deyr Ammar köyü girişindeki İsrail askeri kontrol noktasında ailesinin geçişine izin verilmemesi nedeniyle tedavi için hastaneye götürülemeyen Ahmed Maruf Zeyd isimli 4 aylık bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gannam, bebeğin hastaneye götürüldüğü sırada İsrail askerlerinin aileyi bir saatten fazla kontrol noktasında beklettiğini, bu sırada çevredeki Filistinlilere ve araçlara göz yaşartıcı gaz atıldığını belirtti.

Açıklamada, bebeğin hastaneye zamanında ulaştırılamadığı ve daha sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gannam, İsrail'in Batı Şeria'daki kontrol noktaları ve yol kapatmalarının hasta ve yaralıların sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Filistin makamlarının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarında 1175 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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