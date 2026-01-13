Batı Marmara Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürü Yapıcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Haberler

Güncelleme:
Batı Marmara Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Yapıcı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025 yılının öne çıkan fotoğraflarını oyladı. Yapıcı, farklı kategorilerde birçok fotoğrafa oy vererek önemli anları destekledi.

Batı Marmara Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Yapıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yapıcı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmud İssa'nın "Gazze'de gıda krizi derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Yapıcı, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Tesadüfen oldu" isimli karesini oyladı.

Yapıcı, "Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her köşede", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Stadyumların sesi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Yan yana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
