Batı kıyısı ve Taiz'de yerinden edilmeler üçe katlandı, 300 bin kişi evinden ayrıldı

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Yemen Temsilcisi Francesco Galtieri, ülkede yerinden edilmelerin 3 katına çıktığını, yaklaşık 300 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

Galtieri, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'in bazı bölgelerindeki çatışmalardaki artışa dikkati çeken Galtieri, "Batı kıyısı ve Taiz'de yerinden edilmeler 3 katına çıktı ve yaklaşık 300 bin kişi şu anda evlerinden ayrılmak zorunda kaldı." dedi.

Galtieri, yerinden edilenlerin yarısından fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu kaydederek, yerinden edilmiş ailelerin yüzde 33'ünden fazlasına ise bu zorlu süreçlerinde kadınların liderlik ettiğini söyledi.

Çatışmalar şiddetlendikçe kadınların hayatta kalmaları için elzem olan hizmetlere erişimlerini kaybetmeye başladığına değinen Galtieri, "Yemen genelinde 6,2 milyon kadın ve kız çocuğu, temel koruma hizmetlerine erişimden yoksun." dedi.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve birçok ili ele geçirmesinden ve ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla müdahalede bulunmasından bu yana şiddetli bir savaşa sahne oluyor.

Kaynak: AA