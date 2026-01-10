Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın fırtına halinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın etkisinin öğle saatlerinde azalması bekleniyor.
Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
