Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.