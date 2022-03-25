BATI CAVA - Endonezyalı kadın oyuncak bebek koleksiyonuyla evini adeta müzeye çevirdi??????
AA - Dasril Roszandi - Güncel
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki yaşayan Sandra Susan Almanya, Rusya, ABD, Hollanda ve Avustralya'dan aldığı 200'den fazla oyuncak bebek ile büyük bir koleksiyonun sahibi oldu.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki yaşayan Sandra Susan Almanya, Rusya, ABD, Hollanda ve Avustralya'dan aldığı 200'den fazla oyuncak bebek ile büyük bir koleksiyonun sahibi oldu.