Batı Afrika'nın 'incisi' Freetown sahili dron ile görüntülendi

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un sahili doğal güzelliği ve renkleriyle öne çıkıyor.

Atlantik Okyanusu kıyısında Batı Afrika'nın en etkileyici sahil şeritlerinden birine ev sahipliği yapan Freetown'un beyaz kumu ve temiz okyanus suyu görsel olarak dikkati çekiyor.

Yaklaşık 6 ay boyunca sıcak hava ve güneşin etkili olduğu bölge, tatil sezonunun uzun olması dolayısıyla turistleri cezbediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla genel olarak sakinliğin yaşandığı Freetown sahilinin doğal güzelliği Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, bembeyaz kum ve palmiye ağaçlarıyla çevrili manzara öne çıkıyor.