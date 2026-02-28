Haberler

Batı Afrika'nın "incisi" Freetown sahili dron ile görüntülendi

Batı Afrika'nın 'incisi' Freetown sahili dron ile görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un sahili doğal güzelliği ve renkleriyle öne çıkıyor.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un sahili doğal güzelliği ve renkleriyle öne çıkıyor.

Atlantik Okyanusu kıyısında Batı Afrika'nın en etkileyici sahil şeritlerinden birine ev sahipliği yapan Freetown'un beyaz kumu ve temiz okyanus suyu görsel olarak dikkati çekiyor.

Yaklaşık 6 ay boyunca sıcak hava ve güneşin etkili olduğu bölge, tatil sezonunun uzun olması dolayısıyla turistleri cezbediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla genel olarak sakinliğin yaşandığı Freetown sahilinin doğal güzelliği Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, bembeyaz kum ve palmiye ağaçlarıyla çevrili manzara öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

Mirasından men ettiği çocuklarından İbrahim Tatlıses'e rest
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada

İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar