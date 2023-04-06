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BATAN TEKNEDEKİ BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN; CANSIZ BEDENİ BULUNDU

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Batan teknedeki balıkçıyı arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)Bolu'nun Seben ilçesinde Taşlıyayla Göleti'nde teknenin alabora olmasıyla suya düşerek kaybolan evli ve iki çocuk babası Ferdi Uludağ'ın cansız bedenine 3 günlük süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Batan teknedeki balıkçıyı arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Bolu'nun Seben ilçesinde Taşlıyayla Göleti'nde teknenin alabora olmasıyla suya düşerek kaybolan evli ve iki çocuk babası Ferdi Uludağ'ın cansız bedenine 3 günlük süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Ankara Emniyeti Sualtı Arama Kurtarma birimi, Zonguldak JAK Sualtı Arama Kurtarma birimi, İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ekipleri tarafından bulunan Uludağ'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ferdi Uludağ Uludağ Seben Bolu Güncel Haberler

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