Haberler

Eski bakan Çavuşoğlu'nun kardeşi, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Eski bakan Çavuşoğlu'nun kardeşi, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun ofisinde yaralanma olayıyla ilgili olarak üçüncü bir kişinin eylemi olmadığını açıkladı. Aydın Çavuşoğlu'nun durumu ciddiyetini korurken, Mevlüt Çavuşoğlu hastanede kardeşinin sağlığı hakkında bilgi aldı.

BAŞSAVCILIK: OLAYDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EYLEMİ YOK

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun ofisinde silahla yaralanmış halde bulunduğu olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "05.05.2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ÇAVUŞOĞLU DA HASTANEYE GELDİ

Diğer yandan bugün öğle saatlerinde yurt dışından dönen Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun tedavi gördüğü özel hastaneye geldi. Mevlüt Çavuşoğlu hem olaya ilişkin hem de kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Aydın Çavuşoğlu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var