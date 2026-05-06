Eski bakan Çavuşoğlu'nun kardeşi, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

BAŞSAVCILIK: OLAYDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EYLEMİ YOK

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun ofisinde silahla yaralanmış halde bulunduğu olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "05.05.2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ÇAVUŞOĞLU DA HASTANEYE GELDİ

Diğer yandan bugün öğle saatlerinde yurt dışından dönen Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun tedavi gördüğü özel hastaneye geldi. Mevlüt Çavuşoğlu hem olaya ilişkin hem de kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Aydın Çavuşoğlu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

