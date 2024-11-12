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Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

BAŞSAVCILIK TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

Karar kamuoyunda bazı tepkileri de beraberinde getirirken bugün dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıgaddar kerim:

turkiye gercekten guvenilir yer olmaktan cikti, hukuk sistemi tamamen cokmustur, devlet dairesine donmus hukuk sistemi

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

tutuklamasa yazıklar olsun derim

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Haber Yorumlarıhasan uz:

geç bile

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Haber YorumlarıHozan Avyuzen:

İşte bu Bravo…

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

para teklifi gelmesini beklemiyorlarsa hiç bsey ne olim hukuk değil haraç kesiyolar bu haraç operasyonu yaklasik 1 yıldır var

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

haraç operasyonu var millet buna inanın

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Haber Yorumlarıolcay uğuz:

serdar a yazık yaa adamın hayatı bitti

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

öyle beleş yok.. tekrar tutuklansınlar.

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Ya hakikaten Erbil in suçu olmayabilir. Adam yayında diyor benim kumarla işim olmaz bu kumar falan değil di mi diye soruyor.

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Haber YorumlarıFA null:

ooo şit beybi

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