Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Gürgah, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gürgah, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başsavcı Gürgah, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karelerini seçti.

"Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" fotoğraflarını oylayan Gürgah, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Çoşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı karelerini tercih etti.

Gürgah, fotoğrafları çeken AA foto muhabirleri ve muhabirlerini kutladı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
14 ünlünün testi pozitif çıktı

Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

