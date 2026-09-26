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Basra'da İran'a uçuşların durdurulması kararına tepki gösterisi düzenlendi

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Basra'da İran'a yönelik uçuşların durdurulması kararının gözden geçirilmesi talebiyle Şattülarap Nehri yakınlarında gösteri düzenlendi. Gösteriye Basra Vilayet Meclisi Başkanı Halef el-Bedran da katıldı, göstericiler İran-Irak hava ulaşımının yeniden başlatılmasını istedi.

Irak'ın Basra kentinde, İran uçaklarının Irak'taki havalimanlarına iniş ve kalkışlarının durdurulması kararına tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Yerel el-Mirbad haber sitesinin haberine göre, Basra'da Şattülarap Nehri yakınlarında düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Göstericiler, İran'a yönelik uçuşların durdurulması kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Gösteriye Basra Vilayet Meclisi Başkanı Halef el-Bedran'ın yanı sıra bazı yerel yetkililerin de katıldığı bildirildi.

Göstericiler, İran ile Irak arasındaki hava ulaşımının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

ABD'nin yaptırım kararının ardından başta Bağdat olmak üzere Irak'taki havalimanlarından İran'a uçuşlar karşılıklı olarak askıya alınmıştı.

Irak hükümeti ise ABD tarafıyla doğrudan görüşmeler yürüttüğünü, tedavi, eğitim, dini ziyaretler ile sivillerin ihtiyaçları gibi insani gerekçeler kapsamında bazı Irak havalimanlarının uçuş kısıtlamalarından muaf tutulmasını istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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